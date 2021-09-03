Support some of our favorite West Village shops and designers.
Curated by Karilyn Prisco
Fireplace 409
409 Bleecker St
Keith Kelly “Hand Pants”
Unisex, double knee work pant
fireplace409.com
IG @fireplace409
mûre+grand
277 Bleecker St
“New York Colorful Canvas Tote”
Machine washable, leather handle
mureandgrand.com
IG @mureandgrand
Ramati
“Raffia Moccasin”
Hand knotted raffia, vegan,
Italian-lined linen, beech wood heel
ramatigoods.com
IG @ramatigoods
Diana Broussard
19 Christopher St
“Nathan”
Deep green marble resin chain necklace, adjustable clasp
diana-broussard.squarespace.com
IG @dianabroussard